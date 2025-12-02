Ex Ilva operai in piazza insieme ai lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri Corteo arrivato all' aeroporto | Viabilità | Fotogallery

Continua la protesta. Dopo l’assemblea di questa mattina, è partito il corteo. Strade chiuse nel ponente cittadino: aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, operai in piazza insieme ai lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri. Corteo arrivato all'aeroporto | Viabilità | Fotogallery

Altre letture consigliate

Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. “Se fanno chiudere le lavorazioni di Cornigliano dovranno sfollarci con le ruspe”, avvertono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Scrive ilsecoloxix.it

Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e Ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt. Segnala ligurianotizie.it

Ex Ilva, riparte la protesta: gli operai di Genova in piazza - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ex Ilva, riparte la protesta: gli operai di Genova in piazza" pubblicato il 2 Dicembre 2025 a firma di Fq ... Da ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, continua il presidio a Cornigliano: ancora chiuse piazza Savio e la Guido Rossa verso ponente - Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare altri nodi cruciali del traffico genove ... Come scrive primocanale.it

Ex Ilva, secondo giorno di protesta: chiusure e blocco traffico - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Si legge su genovatoday.it

Ilva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Scrive ilfattoquotidiano.it