Ex Ilva operai in corteo verso l’aeroporto insieme ai lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri | Viabilità la situazione | Fotogallery

Continua la protesta. Dopo l’assemblea di questa mattina, è partito il corteo. Strade chiuse nel ponente cittadino: aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, operai in corteo verso l’aeroporto insieme ai lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri | Viabilità, la situazione | Fotogallery

Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. “Se fanno chiudere le lavorazioni di Cornigliano dovranno sfollarci con le ruspe”, avvertono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt. Lo riporta ligurianotizie.it

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... telenord.it scrive

Ex Ilva, lavoratori in corteo con Ansaldo e Fincantieri - Si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano, in lotta per difendere la produzione dello stabilimento genovese. ansa.it scrive

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. ligurianotizie.it scrive

Ex Ilva: nuovo corteo e strade chiuse, venerdì l'incontro a Roma - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Segnala genovatoday.it

Ex Ilva, continua il presidio a Cornigliano: ancora chiuse piazza Savio e la Guido Rossa verso ponente - Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare altri nodi cruciali del traffico genove ... Riporta primocanale.it