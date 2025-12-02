Ex Ilva nuovo corteo verso l' aeroporto | strade chiuse la diretta

Dopo l'assemblea, il corteo e i blocchi di ieri, oggi martedì 2 dicembre si apre un nuovo giorno di protesta dei lavoratori Ex Ilva, con presidio e un nuovo corteo in movimento per le strade di Genova. Inevitabili le conseguenze sul traffico soprattutto a ponente. Nel frattempo il ministro delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

#GMG EX ILVA, PROSEGUE IL BLOCCO A CORNIGLIANO, VENERDÌ NUOVO VERTICE A ROMA, I METALMECCANICI: "NON CI MUOVIAMO DA QUA" È stato fissato il prossimo venerdì 5 dicembre il nuovo vertice al ministero delle Imprese e del Made in Ital - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva: nuovo corteo e strade chiuse, venerdì l'incontro a Roma - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Secondo genovatoday.it

VIDEO | Il nuovo corteo dei lavoratori Ex Ilva: "Genova lotta per l'industria" - Lungo la strada i lavoratori Ex Ilva hanno incontrato quelli di Ansaldo Energia - Riporta genovatoday.it

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Si legge su telenord.it

Ex Ilva, lavoratori in corteo con Ansaldo e Fincantieri - Si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano, in lotta per difendere la produzione dello stabilimento genovese. Si legge su ansa.it

Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: nuovi blocchi a Cornigliano. In mattinata possibile manifestazione - Dopo l'assemblea probabili nuove azioni di protesta insieme ai lavoratori di Ansaldo e Fincantieri: "Se vogliono arrestarci, vengano pure" ... Come scrive msn.com

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Segnala ligurianotizie.it