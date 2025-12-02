Ex Ilva lavoratori in sciopero bloccano l’aeroporto di Genova | Non ce ne andiamo finché non avremo risposte

Dopo aver bloccato l'aeroporto di Genova, i lavoratori si stanno spostando in corteo verso l'autostrada. Si presume che vogliano cercare di entrare dal casello di Genova Ovest. Inevitabili le ripercussioni in A10: code sono segnalate tra Genova Pegli e Genova Aeroporto e code tra il bivio A10A7 e Genova Aeroporto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ex Ilva, lavoratori in sciopero bloccano l’aeroporto di Genova: “Non ce ne andiamo finché non avremo risposte”

Genova24. . I lavoratori ex Ilva, insieme a quelli di Ansaldo Energia e Fincantieri, hanno bloccato l'aeroporto di Genova con una pala meccanica. Poi, fallito il tentativo di entrare nel terminal, hanno deciso di andare verso l'autostrada. Aggiornamenti su genova - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #lavoratori di #GenovaCornigliano tornano in piazza #1dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Ex Ilva, sciopero a oltranza contro il piano del governo - A Taranto mobilitazione dei sindacati per chiedere l'apertura di un tavolo a Palazzo Chigi. Secondo avvenire.it

Ex Ilva, scatta lo sciopero immediato a oltranza - Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Usb proclamano lo sciopero a oltranza, a partire dalle ore 12. Da rainews.it

Ex Ilva, sciopero a oltranza a Taranto e blocchi a Genova - (askanews) – Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva di Taranto a partire dalle 12 di oggi, “fino a nuova comunicazione, per protestare contro il p ... Da askanews.it

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, e così sono ricominciate grosse proteste ... Riporta ilpost.it

Ex ilva, sciopero a oltranza dei sindacati contro il Piano del governo - Fim, Fiom, Uilm e Usb proclamano la mobilitazione dalle ore 12 di oggi chiedendo un tavolo unico a Palazzo Chigi per garantire diritti, sicurezza e futuro ai lavoratori dello stabilimento di Taranto ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Gli operai Ilva bloccano l’aeroporto di Genova e vanno verso l’autostrada. A Taranto sciopero a oltranza - Prima l’ aeroporto, poi l’ autostrada e si va avanti a oltranza, con scioperi proclamati all’istante. Segnala ilfattoquotidiano.it