Ex Ilva il video degli operai che bloccano l’autostrada a Genova | in corteo con la pala meccanica

Il video mostra il corteo dei lavoratori dell’ ex Ilva nel momento in cui entra in autostrada e occupa le corsie, a Genova. Gli operai si sono diretti verso Ponte San Giorgio e la manifestazione, naturalmente, ha provocato conseguenze sulla A10. Come si vede nel filmato, c’è anche una pala meccanica. Poco prima era stato bloccato l’aeroporto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, il video degli operai che bloccano l’autostrada a Genova: in corteo con la pala meccanica

Scopri altri approfondimenti

Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. “Se fanno chiudere le lavorazioni di Cornigliano dovranno sfollarci con le ruspe”, avvertono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Come scrive ilsecoloxix.it

Ex Ilva, operai occupano scalo di Genova - Circa 300 lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano sono arrivati all'aeroporto di Genova, dove hanno piazzato davanti alle porte una ruspa, bloccando così l'ingresso dell'area Partenze. Scrive rainews.it

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, e così sono ricominciate grosse proteste ... Secondo ilpost.it

Ex Ilva, blocco a oltranza a Cornigliano - Gli operai non tolgono il presidio, nonostante il nuovo incontro a Roma in programma il 5 dicembre. Lo riporta rainews.it

Ilva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Genova, ex Ilva in corteo insieme ad Ansaldo e Fincantieri - Gli operai sono poi partiti in corteo verso piazza Massena per incontrare i lavoratori di Ansaldo Energia e ... Lo riporta tg24.sky.it