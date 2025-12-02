Ex Ilva il video degli operai che bloccano l’autostrada a Genova | in corteo con la pala meccanica

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video mostra il corteo dei lavoratori dell’ ex Ilva nel momento in cui entra in autostrada e occupa le corsie, a Genova. Gli operai si sono diretti verso Ponte San Giorgio e la manifestazione, naturalmente, ha provocato conseguenze sulla A10. Come si vede nel filmato, c’è anche una pala meccanica. Poco prima era stato bloccato l’aeroporto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ex ilva il video degli operai che bloccano l8217autostrada a genova in corteo con la pala meccanica

© Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, il video degli operai che bloccano l’autostrada a Genova: in corteo con la pala meccanica

Scopri altri approfondimenti

ex ilva video operaiEx Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Come scrive ilsecoloxix.it

Ex Ilva, operai occupano scalo di Genova - Circa 300 lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano sono arrivati all'aeroporto di Genova, dove hanno piazzato davanti alle porte una ruspa, bloccando così l'ingresso dell'area Partenze. Scrive rainews.it

ex ilva video operaiI lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, e così sono ricominciate grosse proteste ... Secondo ilpost.it

ex ilva video operaiEx Ilva, blocco a oltranza a Cornigliano - Gli operai non tolgono il presidio, nonostante il nuovo incontro a Roma in programma il 5 dicembre. Lo riporta rainews.it

ex ilva video operaiIlva, la rabbia degli operai che hanno tagliato in due Genova con il presidio: “Urso bugiardo patentato” - A piazza Savio, snodo tra il ponente e il centro, le tende e i mezzi dei lavoratori disegnano un nuovo confine della città. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Genova, ex Ilva in corteo insieme ad Ansaldo e Fincantieri - Gli operai sono poi partiti in corteo verso piazza Massena per incontrare i lavoratori di Ansaldo Energia e ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Video Operai