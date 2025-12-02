Ex Ilva il corteo dei lavoratori sfila sul Ponte San Giorgio a Genova | il video della protesta

Nuova giornata di proteste da parte dei dipendenti dell’ ex Ilva di Genova. Dopo l’iniziale assemblea, i lavoratori sono partiti in corteo affiancati da alcuni colleghi di Ansaldo Energia e Fincantieri solidali con la protesta, bloccando l’autostrada A10 e sfilando sul Ponte San Giorgio. In precedenza il corteo aveva paralizzato l’area partenze dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, il corteo dei lavoratori sfila sul Ponte San Giorgio a Genova: il video della protesta

