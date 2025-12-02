Ex Ilva i lavoratori in corteo escono dall’autostrada a Genova Ovest e tornano verso il presidio di Cornigliano | Viabilità | Video | Foto

Insieme agli operai anche i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri. Il corteo è entrato in autostrada in mattinata e ha percorso anche il ponte San Giorgio. Attesa per la call prevista nel pomeriggio tra il governatore ligure Bucci e il commissario Quaranta. La situazione del traffico: aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

