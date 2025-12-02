Ex Ilva dopo il blocco all' ingresso dell' aeroporto corteo verso l' autostrada | Viabilità | Video | Foto
Insieme agli operai anche i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri. Aeroporto operativo: non si registrano ritardi o cancellazioni di voli. Strade chiuse nel ponente cittadino: aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. “Se fanno chiudere le lavorazioni di Cornigliano dovranno sfollarci con le ruspe”, avvertono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
Il decreto Ilva stanzia 20 milioni di euro per coprire la cassa integrazione e non far fermare gli impianti fino a febbraio 2026. Ma cosa succederà dopo? Vai su X
Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Secondo ilsecoloxix.it
Lavoratori ex Ilva e Ansaldo bloccano il terminal delle partenze dell’aeroporto di Genova - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito in piazza Savio, hanno dato vita a ... Riporta msn.com
Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: nuovi blocchi a Cornigliano. In mattinata possibile manifestazione - Dopo l'assemblea probabili nuove azioni di protesta insieme ai lavoratori di Ansaldo e Fincantieri: "Se vogliono arrestarci, vengano pure" ... Da msn.com
Ex Ilva, secondo giorno di protesta: chiusure e blocco traffico - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1. Da genovatoday.it
Presidio permanente allo stabilimento ex Ilva di Novi Ligure - I lavoratori davanti al varco merci, la preoccupazione dei sindacati per il futuro del gruppo: e il ministero convoca regione e sindaci dei territorio coinvolti ... Secondo rainews.it
Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e Ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt. Si legge su ligurianotizie.it