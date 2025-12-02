Ex Ilva dal commissario notizie non buone | lavoratori pronti a mantenere i blocchi

Non arrivano buone notizie da Roma, dopo i contatti intercorsi in giornata tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il commissario di Acciaierie per l'Italia, sullo sfondo della protesta dei lavoratori dell'ex Ilva che oggi hanno bloccato anche l'autostrada. Bucci, dopo una lunga. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Dopo la storica giornata di protesta con corteo sul ponte San Giorgio, i lavoratori ex Ilva attendono a Cornigliano l'esito della chiamata tra il presidente Bucci e il commissario Quaranta sulle 45mila tonnellate di acciaio che permetterebbero allo stabilimento di - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva: Bucci a lavoratori, da Roma notizie non buone - "Mi hanno confermato che la cifra per la fornitura (dell'acciaio destinato alla zincatura, ndr) oscilla intorno ai 15 milioni: i fondi ci sono ma esiste un problema con la legge europea che non consen ... ansa.it scrive

Ex Ilva, continua il presidio davanti alla stazione di Cornigliano. Attesa per la call tra Bucci e commissario Quaranta - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Si legge su ilsecoloxix.it

Ex Ilva, da Roma notizie "non buone": lavoratori pronti a mantenere i blocchi - Non arrivano buone notizie da Roma, dopo i contatti intercorsi in giornata tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il commissario di Acciaierie per l'Italia, sullo sfondo della protesta ... Riporta genovatoday.it

Ex Ilva, Bucci a Cornigliano: "I soldi ci sarebbero, ma sono bloccati dalla legge europea. I lavoratori: "La nostra lotta continua" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. Lo riporta telenord.it

Ex Ilva, Bucci: "Capisco protesta, continuerò a battermi" - Si spera in una soluzione tampone per la produzione di 45 mila tonnellate di banda stagnata da lavorare a Genova ... Segnala primocanale.it

Ex Ilva, Fiom 'giovedì sciopero generale metalmeccanici Genova' - "I lavoratori ex Ilva a Genova mantengono il presidio davanti alla stazione ferroviaria di Cornigliano, mantengono i blocchi stradali e convocano un'assemblea domattina alle 5 davanti alla fabbrica. Segnala msn.com