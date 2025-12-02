Ex Ilva continua la protesta degli operai

Ex Ilva: da Taranto a Genova prosegue la protesta dei lavoratori contro il piano del Governo. Nella città pugliese proclamato sciopero a oltranza. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ex Ilva, continua la protesta degli operai

Argomenti simili trattati di recente

Ex Ilva, continua il presidio a Cornigliano: ancora chiuse piazza Savio e la Guido Rossa verso Ponente. Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, continua il presidio davanti alla stazione di Cornigliano. Attesa per la call tra Bucci e commissario Quaranta - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Lo riporta ilsecoloxix.it

Protesta operai Ilva a Genova: corteo invade il Ponte San Giorgio e blocca l’autostrada - Gli operai dell’ex Ilva alzano la tensione con il governo, bloccando il traffico e paralizzando la viabilità cittadina. Come scrive tg.la7.it

Ex Ilva, continua la protesta dei lavoratori: nuovi blocchi a Cornigliano. In mattinata possibile manifestazione - Dopo l'assemblea probabili nuove azioni di protesta insieme ai lavoratori di Ansaldo e Fincantieri: "Se vogliono arrestarci, vengano pure" ... Secondo msn.com

Ex Ilva, continua il presidio a Cornigliano: ancora chiuse piazza Savio e la Guido Rossa verso ponente - Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare altri nodi cruciali del traffico genove ... Si legge su primocanale.it

Ex Ilva, mentre a Genova infiamma la protesta, i piemontesi restano in presidio - La richiesta dei sindacati è sempre la stessa: l'incontro con Giorgia Meloni per cambiare il "piano corto" presentato dal ministro Urso e far ripartire la discussione. Scrive rainews.it

Ex Ilva, Bucci a Cornigliano: "I soldi ci sarebbero, ma sono bloccati dalla legge europea. I lavoratori: "La nostra lotta continua" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. Lo riporta telenord.it