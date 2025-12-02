Ex Ilva bloccato l' ingresso dell' aeroporto Insieme agli operai anche i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri | Viabilità | Video | Fotogallery
Continua la protesta. Dopo l’assemblea di questa mattina, è partito il corteo. Strade chiuse nel ponente cittadino: aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Ex Ilva, Urso se le lava le mani: "Colpa delle gestioni passate". l ministro risponde alle pesanti critiche di Bombardieri (Uil). E assicura di aver sempre lavorato per la continuità. Intanto i lavoratori dello stabilimento cuneese di Racconigi hanno bloccato la statal
Traffico in tilt a ponente per la protesta ex Ilva: città bloccata tra Cornigliano e l'A10. 7 km di coda alle 19:00
Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell'ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo.
Ex Ilva, secondo giorno di protesta: chiusure e blocco traffico - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1.
Ex Ilva: nuovo corteo e strade chiuse, venerdì l'incontro a Roma - La protesta ripresa ieri continua anche oggi, martedì 2 dicembre: in ballo il futuro di 1.
Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ...
La protesta dei lavoratori ex Ilva: blocchi stradali a Genova, stabilimento occupato a Taranto - Nei due siti siderurgici sono partite le manifestazioni degli operai, che protestano contro il mancato accordo con il governo sul futuro della fabbrica.
Presidio ex Ilva: prima giornata da incubo per il traffico. I manifestanti: "Restiamo qui". Primocanale in diretta dalle 7 - I rallentamenti hanno influito anche sul traffico autostradale, auto bloccate da Genova Ovest all'uscita di Genova Aeroporto in ...