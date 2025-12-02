Ex Ilva a Genova i lavoratori bloccano l’autostrada A10 A Taranto proclamato lo sciopero a oltranza
I lavoratori dell’ ex Ilva di Genova bloccano l’ autostrada A10. Il corteo dei manifestanti è entrato al casello di Cornigliano. E, dopo aver percorso le rampe di accesso, con uomini e mezzi, sono arrivati sulla carreggiata della A10 in direzione centro città fermando il traffico. La protesta tanto per lo stabilimento di Genova (dove si sono uniti anche i dipendenti di Ansaldo energia ) quanto per il grande siderurgico di Taranto va ora avanti a oltranza. Sulla costa jonica sono stati i sindacati infatti a proclamare l’agitazione fino a nuova comunicazione. Lo sciopero e la protesta è contro il Piano del governo sull’ex Ilva. 🔗 Leggi su Lapresse.it
