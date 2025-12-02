Ex Cartiera Binda c’è un acquirente Torna il sogno del polo culturale

Un acquirente per l’ex Cartiera Binda a Vaprio. La proprietà vende e il borgo di Leonardo sogna di veder realizzato un polo culturale nel vecchio stabilimento alla ricerca di futuro da quasi 20 anni, dopo la chiusura e la fine di una storia gloriosa cominciata prima della Rivoluzione francese, a metà Settecento. E se la notizia che la vecchia fabbrica è sul mercato è di queste ore, un anno e mezzo fa a selezionare i desideri dei vapriesi sul destino del complesso, sono state due studentesse in Architettura dell’università di Ferrara. Il loro progetto di rigenerazione le aveva portate proprio sulle rive dell’Adda per tastare il polso alla comunità sull’idea che avevano messo a punto per dare una seconda vita alla "cattedrale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

