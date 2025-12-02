Evasione totale per un milione di euro nel Lodigiano La società era inglese ma di fatto operava solo in Italia

Casalpusterlengo (Lodi), 2 dicembre 2025 – Una società britannica solo sulla carta, ma con attività interamente svolta nel Basso Lodigiano, è finita al centro di una complessa indagine fiscale condotta dalla Guardia di finanza di Casalpusterlengo. I militari hanno scoperto un’evasione vicina al milione di euro, riconducibile a un cittadino italiano residente nel Basso Lodigiano, che gestiva una impresa operante nel settore alimentare. L’azienda, costituita a Londra con regolare atto notarile, risultava però avere una sede operativa stabile in Italia e operava esclusivamente sul territorio nazionale, utilizzando conti correnti online e piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Evasione totale per un milione di euro nel Lodigiano. La società era inglese, ma di fatto operava solo in Italia

