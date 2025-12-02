Evasione fiscale in Garfagnana | scoperti otto lavoratori irregolari

LUCCA – Un controllo della Guardia di Finanza di Lucca ha portato alla scoperta di un caso di evasione fiscale in Garfagnana che riguarda il settore del lavoro domestico. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana hanno individuato otto lavoratori, impiegati come colf e badanti, che tra il 2017 e il 2023 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur avendo superato i limiti della no tax area. Le verifiche sono partite da un’analisi del settore, dove spesso si registrano situazioni di irregolarità nonostante i contratti risultino regolari. In questo caso, infatti, i datori di lavoro avevano comunicato all’ Inps i periodi di assunzione, le ore lavorate e i contributi versati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche questi approfondimenti

3,8 MILIONI RECUPERATI DA EVASIONE L'assessorato al bilancio in questi tre anni ha recuperato 3,8 milioni di euro da evasione fiscale. La lotta all’evasione fiscale è un pilastro della nostra idea di politica e di giustizia sociale. Grazie a questo impegno, insi - facebook.com Vai su Facebook

Voli privati a Linate, multate 100 compagnie aeree: evasione fiscale da due milioni milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Guardia di finanza scopre otto colf e badanti sconosciuti al fisco: evasione da mezzo milione - Ad eseguire i riscontri sono state le Fiamme Gialle della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana: controlli anche sulle prestazioni sociali ... Segnala luccaindiretta.it

Evasione, nel 2024 riscosso solo il 17,7% di quanto scoperto dal fisco. E le imprese controllate sono una su 70 - Solo il 17,7% dell’importo dell’evasione scoperta nel 2024 si è tradotto in incassi effettivi da parte del Fisco. Riporta ilfattoquotidiano.it

Scoperta evasione fiscale in impresa trasporti da 3,4 milioni - In alcuni anni tra il 2017 e il 2023, un'azienda individuale del settore dei trasporti su strada nel Maceratese non aveva presentato le dichiarazioni per imposte dirette e Iva con un'evasione fiscale ... Come scrive ansa.it

Falso ente no profit, evasione milionaria scoperta dalla Finanza di Brunico - Gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno individuato un ente formalmente non commerciale che operava come un’impresa turistica in una nota località della provincia. altoadige.it scrive