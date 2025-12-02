Evasione fiscale in Garfagnana | scoperti otto lavoratori irregolari

LUCCA – Un controllo della Guardia di Finanza di Lucca ha portato alla scoperta di un caso di evasione fiscale in Garfagnana che riguarda il settore del lavoro domestico. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana hanno individuato otto lavoratori, impiegati come colf e badanti, che tra il 2017 e il 2023 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur avendo superato i limiti della no tax area. Le verifiche sono partite da un’analisi del settore, dove spesso si registrano situazioni di irregolarità nonostante i contratti risultino regolari. In questo caso, infatti, i datori di lavoro avevano comunicato all’ Inps i periodi di assunzione, le ore lavorate e i contributi versati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

