Tempo di lettura: < 1 minuto Teatro colmo e copie del libro esaurite. Il battesimo di “Euthymios”, prima prova narrativa di Nicola Sguera, ha avuto un avvio incoraggiante. Nel “De La Salle”, luogo particolarmente significativo per l’autore, dopo i saluti dell’Assessore Antonella Tartaglia Polcini, si sono succeduti gli interventi di Maria Cristina Donnarumma, Amerigo Ciervo e Teresa Simeone. Donnarumma ha messo in evidenza la matrice poetica della scrittura di Sguera, una filigrana che attraversa anche il romanzo, rendendolo riconoscibile nella sua voce più intima. Ciervo ha ripercorso con rigore il nucleo tematico dell’opera: la tensione fra il Gesù della storia e il Cristo della fede, mostrando come Euthymios, il medico greco che dà il titolo all’opera, sia attraversato dagli stessi interrogativi esistenziali e spirituali dell’autore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Euthymios”, al Teatro De La Salle presentato il libro di Nicola Sguera