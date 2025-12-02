Europei nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 2 dicembre tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l’edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, si prospetta un day-1 interessante e in cui l’Italia si presenta con ambizione per partire col piede giusto e mettere fieno in cascina. La compagine tricolore è reduce dall’ultima rassegna continentale in corta di Otopeni (Romania), dove ha conquistato 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6), che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della nazionale del direttore tecnico Cesare Butini. 🔗 Leggi su Oasport.it

