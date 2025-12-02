Europei nuoto Quadarella vince l’argento e firma il nuovo primato italiano | Non mi ero accorta ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita

Simona Quadarella ha vinto l’argento nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, al via oggi a Lublino, in Polonia, regalando la prima medaglia nella competizione all’Italia. La nuotatrice azzurra ha chiuso in 3’56?70, nuovo primato italiano. L’oro è andato alla tedesca Isabel Gose in 3’54?33, nuovo record europeo, bronzo alla britannica Freya Colbert in 3’56?71. Settimo posto per l’altra italiana in finale, Anna Chiara Mascolo (4’04?13). “Non mi ero neanche accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. Sono abbastanza sorpresa anche io, sapevo che avrei potuto abbassare un po’ il mio personale, sono veramente contenta per il tempo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

