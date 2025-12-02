Europei nuoto Quadarella vince l’argento e firma il nuovo primato italiano A medaglia anche le staffette 4×50 maschile e femminile
Tre medaglie nella prima giornata degli Europei di nuoto: due argenti (due nuovi primati italiani) e un oro. Simona Quadarella ha vinto l’argento nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, al via oggi a Lublino, in Polonia, regalando la prima medaglia nella competizione all’Italia. La nuotatrice azzurra ha chiuso in 3’56?70, nuovo primato italiano. L’oro è andato alla tedesca Isabel Gose in 3’54?33, nuovo record europeo, bronzo alla britannica Freya Colbert in 3’56?71. Settimo posto per l’altra italiana in finale, Anna Chiara Mascolo (4’04?13). “Non mi ero neanche accorta di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
