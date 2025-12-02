Europei di Nuoto in Vasca Corta Simona Quadarella conquista un super argento nei 400 metri stile libero

Lublino, 2 dicembre 2025 – Arriva un’altra preziosa perla da Simona Quadarella, dalla sua splendida carriera nel nuoto internazionale. L’Azzurra ha conquistato l’argento nella prima giornata di finali in programma agli Europei di Nuoto in Vasca Corta, in svolgimento fino al 7 dicembre a Lublino in Polonia. Il tempo del podio è stato quello di 3:56.70 ed è anche il nuovo record italiano. Foto Andrea Masini DeepBlueMedia.eu (da federnuoto.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

