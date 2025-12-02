Europei di Nuoto in Vasca Corta 4×50 stile libero sul podio | i ragazzi fanno oro e le ragazze argento
Lublino, 2 dicembre 2025 – Si chiude con due super medaglie la prima giornata di finali agli Europei di Nuoto in Vasca Corta, per l’Italia. Le ragazze della staffetta della 4×50 stile libero ha ottenuto uno splendido secondo posto, dopo una gara combattuta in cui le atlete tricolori hanno macinato carattere e acqua. Silvia Di Pietro (primato italiano personale con 23?39), Sara Curtis, Costanza Cocconcelli e Agata Maria Ambler fanno anche il record italiano (1’34?30). A seguito della finale delle atlete italiane, sono scesi in acqua gli Azzurri della stessa specialità della 4×50 stile libero e hanno conquistato un prorompente titolo continentale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
