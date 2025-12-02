Europei 2025 di Lublino via alla caccia al podio con Quadarella Cerasuolo Martinenghi e le staffette veloci!
Si alza il sipario sull’ ultima grande manifestazione internazionale del 2025, gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, che aprono idealmente la lunga marcia verso un 2026 già proiettato all’Olimpiade di Los Angeles. Sei giorni di gare, talenti emergenti, big affermati e sfide incandescenti aspettano l’Italia, che si presenta in Polonia con una squadra profonda e ambiziosa, decisa a misurare il proprio stato di forma e, perché no, a inseguire un medagliere da protagonista assoluta. La prima giornata degli Europei in vasca corta di Lublino 2025 apre il programma con le batterie dei 400 stile libero femminili, dove l’Italia si affida a Simona Quadarella e Anna Chiara Mascolo e dove si potrà ammirare il debutto internazionale della giovane promessa azzurra Alessandra Mao. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Francia al Maxime (e col baby Cristofini). E la Germania con Anna tra rana e lavoro americano: Gli Europei di Lublino attraverso l'asse franco-tedesco. Ovvero Maxime Grousset e la…
La stagione 2025/2026 dell'Italnuoto entra nel vivo a Lublino, la città polacca che dal 2 al 7 dicembre ospita i 23esimi Campionati Europei in vasca corta. Tra i 30 convocati dal direttore tecnico Cesare Butini, c'è una buona presenza toscana con quattro atleti
Europei 2025 di Lublino, via alla caccia al podio con Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e le staffette veloci! - Si alza il sipario sull'ultima grande manifestazione internazionale del 2025, gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, che aprono idealmente la ...
Europeo vasca corta. DAY 1 AM. Il programma della prima giornata. La startlist. - Al via la prima giornata di gare dei Campionati Europei di Nuoto in vasca corta 2025, di scena a Lublino (Polonia) fino al 7 dicembre all'interno del complesso natatorio Aqua Lublin.
Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 2 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via l'edizione 2025 degli Europei di nuoto in vasca.
Azzurri in Polonia. Al via domani l'Europeo in corta.
NUOTO / Domani scattano gli Europei in vasca corta: al via la saviglianese Sara Curtis e la braidese Anita Gastaldi - La manifestazione continentale si svolgerà nella piscina del nuovo "Aqua Lublin" di Lublino (Polonia).
Europei Nuoto, Butini fiducioso: "Possiamo fare grandi cose". Ceccon e Martinenghi leader, assente Pilato - Europei Nuoto, l'Italia a Lublino punta a ripetersi dopo le 22 medaglie del 2023.