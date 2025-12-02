Europa sotto shock | indagine per frode su appalti UE con tre arresti Perquisizioni tra Bruxelles e Bruges coinvolta anche Federica Mogherini
La giornata di martedì ha segnato una scossa senza precedenti ai vertici delle istituzioni europee. La Procura europea ha confermato di aver eseguito una serie di perquisizioni mirate presso il Servizio diplomatico dell’Unione europea a Bruxelles (EEAS) e in diversi edifici del Collegio d’Europa a Bruges, nell’ambito di un’indagine su una possibile frode legata all’utilizzo di fondi comunitari. Un’inchiesta delicatissima che, sin dalle prime ore, ha acceso i riflettori su figure di primissimo piano nella macchina burocratica dell’UE. Il bilancio provvisorio è pesante: tre arresti. Tra loro spicca un nome destinato a far rumore, quello di Federica Mogherini, ex vicepresidente della Commissione europea e oggi rettrice del Collegio d’Europa. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
Da oggi l'Europa si sveglia sotto un cielo più sicuro grazie alla freccia di Gerusalemme. Di Giulio Meotti - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi l'Europa si sveglia sotto un cielo più sicuro grazie alla freccia di Gerusalemme. Di @giuliomeotti Vai su X
Voli, «finge» di essere un comandante per tre anni: l’indagine in mezza Europa che scuote le compagnie aeree - Per tre anni un pilota ha volato nei cieli d’Europa e trasportato decine di migliaia di passeggeri — per conto di diverse compagnie — presentandosi come comandante. Si legge su corriere.it