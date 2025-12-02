Eurochoc | Federica Mogherini arrestata dalla polizia di Bruxelles È accusata di frode e corruzione

L’ex Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed ex ministra degli Esteri Federica Mogherini è stata arrestata all’alba a Bruxelles per frode in appalti pubblici e corruzione. Lo riportano i quotidiani belgi, ricostruendo la vicenda processuale. Tra le tre persone fermate nell’ambito dell’indagine della Procura europea sulla presunta frode nell’utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione, ci sarebbe la rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante per la politica estera (2014-2019), Federica Mogherini. Lo riportano i media belgi Le Soir e L’Echo citando fonti attendibili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Eurochoc: Federica Mogherini arrestata dalla polizia di Bruxelles. “È accusata di frode e corruzione”

