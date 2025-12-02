Euro Ncap | nel 2026 cambia tutto anche i crash test auto
L’Euro Ncap si aggiorna introducendo un nuovo sistema di valutazione sviluppato su quattro specifiche aree. Verrà data più importanza ai contesti reali e alla reattività degli Adas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Test Euro NCAP: dal 2026 cambia tutto. Prendere le 5 stelle sarà più difficile - I nuovi test valutano la sicurezza in scenari reali, prima, durante e dopo un incidente. Scrive fleetmagazine.com
Dal 2026 cambiano i test Euro NCAP: le modifiche al protocollo per affrontare i rischi della guida moderna - Euro NCAP sta apportando importanti modifiche al modo in cui valuta la sicurezza delle nuove auto, per rappresentare al meglio ... Da pneusnews.it
Crash test Euro NCAP, rivoluzione dal 2026: ecco cosa cambia - Dopo gli ultimi test per il 2025 pubblicati qualche giorno fa, l’ Euro NCAP ha presentato le nuove linee guida per il 2026: si tratta dell’aggiornamento più importante dal 2009, che cambia il modo in ... Scrive quattroruote.it