Euro Ncap | nel 2026 cambia tutto anche i crash test auto

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Euro Ncap si aggiorna introducendo un nuovo sistema di valutazione sviluppato su quattro specifiche aree. Verrà data più importanza ai contesti reali e alla reattività degli Adas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

