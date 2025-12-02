Eto'o licenzia il CT del Camerun senza dirglielo | alla conferenza si presenta un altro allenatore

Il Camerun si appresta a giocare la Coppa d'Africa alla guida del CT David Pagou, imposto da Samuel Eto'o in qualità di Presidente della Federcalcio. Una scelta autarchica e dittatoriale, istituendo una Commissione d'Emergenza con capi d'accusa contro l'odiato Marc Brys, nominato Commissario direttamente dal Ministero dello Sport, che ora però non vuole dimettersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Infortunio per Zambo #Anguissa con il Camerun. Altra tegola per il Napoli di Antonio Conte. Leggi qui areanapoli.it/share/612450/ - facebook.com Vai su Facebook

Eto’o licenzia il CT del Camerun senza dirglielo: alla conferenza si presenta un altro allenatore - Il Camerun si appresta a giocare la Coppa d’Africa alla guida del CT David Pagou, imposto da Samuel Eto’o in qualità di Presidente della Federcalcio. Secondo fanpage.it

Eto’o nella bufera in Camerun: accusato di corruzione, combine di partite e manipolazione elettorale - E questa volta non per le sue gesta calcistiche che hanno fatto la storia del paese africano, ma per una serie di reati di cui l’ex calciatore di Inter e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

"Eto'o mi vuole uccidere": l'ex interista minaccia sui social la sua accusatrice - Inquietante foto con tanto di messaggio ("Una mattina al tuo risveglio sarò qui") del presidente della federcalcio del Camerun davanti all'abitazione di una donna che lo tormenta da anni Impermeabile ... gazzetta.it scrive

Eto’o nei guai in Camerun: accusato di corruzione, combine di partite e manipolazione elettorale - Samuel Eto’o è stato accusato di frode, corruzione e combine: guai giudiziari per il presidente della Federazione camerunese, ex calciatore di Inter e Barcellona. Segnala fanpage.it

Eto'o di nuovo nella bufera in Camerun: l'ex Inter accusato di corruzione e frode elettorale - Samuel Eto’o , presidente della Federcalcio del Camerun (FECAFOOT), è di nuovo nel mirino della critica nazionale. Secondo tuttomercatoweb.com

Bufera in Camerun su Eto'o: accusato di corruzione e frode - Dopo aver compiuto gesta memorabili sul campo di calcio, il campione ex Barcellona e Inter si è messo dietro la ... Secondo sportmediaset.mediaset.it