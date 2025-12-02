Chi sceglieresti tra la persona con cui hai condiviso la tua esistenza e il tuo primo grande amore? Joan, appena passata a miglior vita, ha una settimana per decidere se passare l’eternità con suo marito, deceduto pochi giorni prima di lei, o il suo primo amore, che l’ha attesa nell’aldilà per 67 anni e ora è pronto a vivere con lei il futuro che non hanno mai avuto. Tra fantasiosi corteggiamenti, passeggiate lungo viali dei ricordi e appuntamenti più o meno disastrosi, il triangolo amoroso si farà sempre più stringente e Joan dovrà affrettarsi a fare la sua scelta, a ogni costo. La star Marvel Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e l’attrice premio Oscar Da’Vine Joy Randolph sono gli interpreti di una commedia romantica toccante e sorprendente, un originale racconto pop sulle scelte sentimentali e sulle eterne incertezze dell’amore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

"Eternity" di David Freyne film di apertura del Torino Film Festival dal 4 dicembre al cinema