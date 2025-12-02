Estrazioni del Lotto Superenalotto e 10eLotto oggi 2 dicembre 2025

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 2 dicembre 2025: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 192 del 2025 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 2 dicembre 2025. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 dicembre 2025

