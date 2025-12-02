Esposito è il Golden Boy Italiano | Il gol salvezza mi ha cambiato la carriera È cambiato tutto in un attimo ma non mi accontento mai

Inter News 24 Esposito Golden Boy Italiano, il talento dell’Inter ripercorre il suo percorso: emozioni, leadership di Lautaro e paragoni pesanti nella lunga intervista. Reduce dalla conquista del Golden Boy Italiano, Francesco Pio Esposito – attaccante classe 2005 dell’Inter – ha condiviso a Tuttosport le emozioni più forti del suo percorso. Il momento simbolo? L’ha indicato lui stesso: «Il gol salvezza in Spezia–Venezia: mi ha cambiato la carriera. Venivo da un anno complicato e non pensavo davvero di poter vincere questo premio». Una rete decisiva che aveva scritto la svolta della sua stagione in Liguria e che oggi assume un significato ancora più profondo. 🔗 Leggi su Internews24.com

