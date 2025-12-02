Esposito è il Golden Boy Italiano | Il gol salvezza mi ha cambiato la carriera È cambiato tutto in un attimo ma non mi accontento mai
Inter News 24 Esposito Golden Boy Italiano, il talento dell’Inter ripercorre il suo percorso: emozioni, leadership di Lautaro e paragoni pesanti nella lunga intervista. Reduce dalla conquista del Golden Boy Italiano, Francesco Pio Esposito – attaccante classe 2005 dell’Inter – ha condiviso a Tuttosport le emozioni più forti del suo percorso. Il momento simbolo? L’ha indicato lui stesso: «Il gol salvezza in Spezia–Venezia: mi ha cambiato la carriera. Venivo da un anno complicato e non pensavo davvero di poter vincere questo premio». Una rete decisiva che aveva scritto la svolta della sua stagione in Liguria e che oggi assume un significato ancora più profondo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
" " ? Pio Esposito parla del premio Golden Boy e del rapporto con Lautaro: «Quando la notizia è iniziata a girare, Lautaro ha mandato sul nostro gruppo di Whatsapp la foto di me col trofeo e da lì mi hanno scritto tutt - facebook.com Vai su Facebook
Pio #Esposito conquista il prestigioso Best Italian Golden Boy Vai su X
Francesco Pio Esposito premiato Best Italian Golden Boy: un talento cresciuto nella Voluntas Brescia - Importante riconoscimento per il giovane attaccante dell’Inter, che da novembre è proprietario, insieme ai fratelli Sebastiano e Salvatore, del club che l’ha lanciato ... Secondo bresciatoday.it
Pio Esposito entusiasta: «Contento per aver vinto il Golden Boy 2025. Voglio raggiungere quell’obiettivo» - Il giovane talento nerazzurro Pio Esposito, fresco di assist decisivo e premiato come Best Italian Golden Boy 2025 Pio Esposito continua a prendersi la scena del calcio italiano. Riporta calcionews24.com
Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: il gioiellino dell'Inter è il miglior giovane italiano under 21 - L'attaccante dell'Inter ha ricevuto il premio Best Italian Golden Boy, riservato al miglior giovane italiano under 21. Riporta msn.com
GOLDEN BOY 2025 - Inter, Pio Esposito: "Normale avere pressioni giocando con i nerazzurri e la Nazionale" - Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è l'Italian Golden Boy per la stagione 2024/25: "Questo premio significa tanto, credo sia una tappa importante. Si legge su napolimagazine.com
Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: un punto di partenza per l'attaccante dell'Inter - Il centravanti azzurro, protagonista di un grande avvio di stagione, si aggiudica il prestigioso trofeo individuale ... Come scrive tuttosport.com
Golden Boy 2025, ecco i 25 finalisti: presenti Yildiz, Pio Esposito e Leoni! La lista completa - Golden Boy 2025, Pio Esposito, Leoni e Yildiz tra i 25 finalisti: ecco la lista completa dei talenti in corsa Il Golden Boy 2025 entra nella sua fase decisiva: oggi è stata ufficialmente svelata la ... calcionews24.com scrive