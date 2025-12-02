Esposito Cagliari, il riscatto è servito: terzo gol e segnali incoraggianti contro la Juventus. Tutti i dettagli La sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la 13ª giornata di Serie A, si è chiusa con una sconfitta per i rossoblù, ma non senza un segnale incoraggiante: il gol di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Esposito Cagliari, l’attaccante si è ritrovato: terzo gol e segnali positivi nello scontro contro la Juve