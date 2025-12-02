Esposito Cagliari l’attaccante si è ritrovato | terzo gol e segnali positivi nello scontro contro la Juve
Esposito Cagliari, il riscatto è servito: terzo gol e segnali incoraggianti contro la Juventus. Tutti i dettagli La sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la 13ª giornata di Serie A, si è chiusa con una sconfitta per i rossoblù, ma non senza un segnale incoraggiante: il gol di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Centotrentuno.com. . ZERO PUNTI E CALENDARIO TOSTO. COME RIPARTIRE? Yildiz ribalta Esposito, il Cagliari esce sconfitto dall'Allianz Stadium e si porta a casa qualche cosa positiva ma diversi dubbi e una squadra in alcuni reparti svuotata. Come rip - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Cagliari, le pagelle: Yildiz illumina e domina, Esposito mostra classe Vai su X
Cagliari, Sebastiano Esposito dopo le visite: "Felice di essere qui" - Sebastiano Esposito è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Lo riporta sport.sky.it
Cagliari, Esposito dopo le visite mediche: “Sono carico. È stata una bella trattativa” - Sebastiano Esposito è sempre più vicino a lasciare in maniera definitiva l’Inter dopo ben 7 prestiti negli ultimi anni. Secondo gianlucadimarzio.com
Cagliari, ufficiale l’arrivo di Sebastiano Esposito - Questa la nota del club rossoblù: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni ... Da gianlucadimarzio.com
Cagliari, per Sebastiano Esposito manca l'accordo con l'Inter - I rossoblù, che avevano inizialmente trovato un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita con i nerazzurri, ... Da sport.sky.it
Cagliari, ufficiale Esposito dall'Inter: il comunicato - Il classe 2002 lascia l'Inter in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate e una percentuale sulla futura rivendita del ... Riporta sportmediaset.mediaset.it
Cagliari, Esposito esalta Belotti: "È un giocatore straordinario, da piccolo lo osservavo" - Far meglio della scorsa per me significa fare più di 10 reti". Segnala corrieredellosport.it