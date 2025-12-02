Espone la bandiera palestinese alla partita di basket consigliere regionale identificato e multato Paladini | Sono annichilito

Se esponi per 10 secondi la bandiera palestinese durante un incontro di basket al Forum di Assago tra la tua squadra del cuore, in questo caso l’ Olimpia Milano, e quella israeliana l’ Hapoel Tel Aviv, vieni multato. E la sanzione si aggira sui 200 euro. L’ha scoperto – a sue spese – il consigliere regionale lombardo, Luca Paladini, convocato ieri in commissariato per la consegna del verbale. “Mi hanno appena chiamato e devo andare a ritirare la notifica di una multa di poco inferiore ai 200 euro per aver esposto per dieci secondi la bandiera della Palestina al Forum. Un gesto fatto in silenzio, pacifico e non violento”, aveva denunciato lo stesso Paladini via social. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

