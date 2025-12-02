Esperto e divulgatore della storia di Ancona è morto Giuseppe Barbone

Anconatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Appassionato di cultura conosceva la storia della città ed era sempre disponibile ad aiutare nelle risposte quando qualcuno aveva dei dubbi o voleva conoscere qualcosa di Ancona, su una foto antica, una cartolina, uno stemma. È morto a 86 anni Giuseppe Barbone, esperto e divulgatore di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

esperto divulgatore storia anconaCultore dell’Ancona storica. Addio a Giuseppe Barbone - Colpo di scena nello studio di Verissimo, durante la puntata andata in onda il 30 novembre su Canale 5. Secondo msn.com

Festival della storia ad Ancona, focus sul tema delle passioni - La settima edizione del Festival della Storia di Ancona si svolgerà dall'11 al 14 settembre alla Mole Vanvitelliana. Lo riporta ansa.it

Festival della Storia di Ancona 2025 - La politica come vocazione e partecipazione: è questo il titolo della lectio magistralis di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, che inaugurerà la ... Da raiscuola.rai.it

Cerca Video su questo argomento: Esperto Divulgatore Storia Ancona