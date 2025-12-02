Esperto e divulgatore della storia di Ancona è morto Giuseppe Barbone
ANCONA - Appassionato di cultura conosceva la storia della città ed era sempre disponibile ad aiutare nelle risposte quando qualcuno aveva dei dubbi o voleva conoscere qualcosa di Ancona, su una foto antica, una cartolina, uno stemma. È morto a 86 anni Giuseppe Barbone, esperto e divulgatore di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
