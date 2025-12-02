Esercitazione di emergenza aerea all’aeroporto di San Francesco d’Assisi

Questa mattina, alle ore 9:00, presso l’aeroporto di San Francesco d’Assisi di Perugia si è svolta un’esercitazione di emergenza “full scale”, simulando un incidente aereo in fase di atterraggio di un aeromobile di linea con a bordo 50 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. L’attività ha visto il coinvolgimento del distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco, principale ente preposto al soccorso, supportato da squadre esterne del Comando Provinciale di Perugia. Coordinati secondo il Piano di emergenza aeroportuale, hanno collaborato anche il 118 per l’assistenza sanitaria, la Protezione Civile e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Esercitazione di emergenza aerea all’aeroporto di San Francesco d’Assisi

