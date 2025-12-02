La sinossi. Ben rientra nella casa natia, a seguito della morte del padre. Decide di occuparsi della sorella piu’ piccola, ancora minorenne, e dell’azienda paterna di produzione di miele. A causa delle forti difficolta’ economiche, il ragazzo si trova costretto ad accettare un’offerta come animatore-spogliarellista e decide di coinvolgere i suoi tre amici, collaboratori del mielificio. A gestire il quartetto improvvisato, Charly – sorella di Ben -che li addestra e gestisce la nuova attivita’. Ben e i complici Zack, Mathias e Ludo incominciano a confrontarsi con donne diverse, alcune emancipate, altre portatrici di un nuovo post-femminismo e altre ancora con alcune debolezze. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Escort Boys, le trame degli episodi