Escort Boys la prima stagione della dramedy francese arriva gratis su Mediaset Infinity | ecco quando

Un nuovo ingresso nel catalogo di Mediaset Infinity a dicembre: si chiama Escort Boys ed è la dramedy francesce che esplora i problemi della mascolinità contemporanea e il desiderio femminile con piglio provocatorio Una nuova serie tv francese tutta da ridere (ma darà spazio anche alla riflessione) è in arrivo su Mediaset Infinity. Si chiama Escort Boys e ha già conquistato pubblico e critica oltralpe con il suo racconto ironico e provocatorio della mascolinità contemporanea e del desiderio femminile. La prima stagione, composta da 6 puntate totali, sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming di Mediaset dal 5 dicembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

