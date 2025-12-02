escort boys il cast della serie tv

Escort Boys, la serie francese che sta conquistando pubblico e critica con il suo racconto ironico e provocatorio sulla mascolinità contemporanea e sul desiderio femminile, sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dal 5 dicembre con tutti e sei gli episodi della prima stagione. Ambientata nella selvaggia e affascinante Camargue, nel sud della Francia, Escort Boys segue le vicende di Ben, Zack, Mathias e Ludo, quattro amici che, nel tentativo di salvare la loro insolita azienda di famiglia in crisi, si ritrovano a intraprendere un lavoro del tutto inatteso: vendere il proprio corpo. Inesperti ma guidati da Charly, la maliziosa e brillante “sorellina” del gruppo, i quattro impareranno a conoscere i desideri delle donne e, attraverso di essi, a reinventarsi come uomini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

