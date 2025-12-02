Escono per fare la spesa e quando rientrano ci sono i ladri in casa | alla Scogliara torna la paura

Non si è ancora spenta l’eco dell'ultima incursione fatta dai malviventi nella zona della Scogliara a Narni, che nella zona i ladri sono tornati a colpire. Stavolta, però, rimanendo presso che a bocca asciutta essendo stati sorpresi dai padroni di casa che sono rientrati proprio mentre loro erano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it