Escalation di rapimenti in Nigeria
Almeno 12 persone, tra cui un pastore, sono state rapite questa domenica durante la funzione domenicale in una chiesa rurale nella Nigeria centrale. Si tratta dell’ultimo di una serie di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
IN PUNTA DI PENNA – L’EDITORIALE DI ALESSANDRO NARDELLI, DIRETTORE DI IN PUGLIA 24 Tra assalti paramilitari, sequestri in casa e comunità lasciate senza risposte, la puglia vive un’escalation di violenza che mina fiducia, sicurezza e tenuta socia - facebook.com Vai su Facebook
Ancora rapimenti di massa: emergenza sicurezza in Nigeria - L'allarmante escalation di rapimenti di massa in Nigeria culmina con il sequestro di dodici persone in una chiesa del Kogi ... Riporta ilmetropolitano.it
Nigeria, proclamato lo stato di emergenza: rapimenti di massa, le minacce di Trump e la sicurezza in crisi - La Nigeria è sprofondata in una spirale di violenza tale da costringere il Presidente Bola Ahmed Tinubu a dichiarare lo «stato di emergenza per la sicurezza nazionale». Come scrive msn.com
Dichiarato lo stato di emergenza in Nigeria: "Il rapimento è diventato un mercato" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dichiarato lo stato di emergenza in Nigeria: 'Il rapimento è diventato un mercato' ... Come scrive tg24.sky.it
Nigeria: p. Silvestri (Mec), “non possiamo e non vogliamo tacere” su rapimenti e violenza islamista. Il 30 novembre preghiera per i cristiani perseguitati - Di fronte al flusso quotidiano di notizie che descrivono le ferite del nostro mondo – dallo strazio di Gaza alla dolorosa resistenza ucraina – il Movimento ecclesiale carmelitano rompe il silenzio su ... Segnala agensir.it
I rapimenti in Nigeria aggravano la povertà educativa - Nel nord della Nigeria, dove le scuole sono attaccate dai jihadisti e dalle bande criminali, vive l’80 per cento dei 18,5 milioni di bambini nigeriani che non vanno a scuola. internazionale.it scrive
Nigeria: nuovo rapimento durante una messa. Fontana, “profonda preoccupazione, da comunità internazionale giungano iniziative adeguate ed efficaci” - “Destano profonda preoccupazione le notizie che arrivano dalla Nigeria, dove è avvenuto un nuovo rapimento, durante una funzione religiosa, l’ennesimo di una serie sempre più allarmante. Scrive agensir.it