Ero sospeso tra vita e morte | il salvataggio in ipotermia del 18enne Jiri Marzi durante la Marathon Trail Lago di Como

Un salvataggio incredibile, quasi miracoloso, che oggi il giovane Jiri Marzi, 18 anni, di Griante, ha raccontato in Regione. Era il 27 settembre quando il ragazzo fu ritrovato in condizioni di ipotermia gravissima dopo essere scomparso tra il Sasso Bellora e il Monte Bregagno, nella zona di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

