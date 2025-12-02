Era come in una lavatrice veniva sbattuta continuamente | nonna travolta delle onde e trascinata in mare mentre camminava su una spiaggia in Messico
Doveva essere una tranquilla passeggiata in spiaggia e, invece, si è rivelata una catastrofe. Una nonna del Kansas si è recata in Messico per partecipare a un matrimonio e prima di prepararsi per il lieto evento, ha deciso di fare una incursione vicino al mare. Barb Prier e la sua famiglia si sono recati a Cabo San Lucas per le nozze a giugno, secondo KCTV. La mattina del giorno delle nozze, il 12 giugno, lei e sua sorella hanno lasciato il gruppo in piscina e sono andate a fare una passeggiata lungo la spiaggia. Le due hanno fatto attenzione a rimanere sulla sabbia, lontano dall’acqua. “Le onde non sembravano molto forti”, ha ricordato Barb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Correva di notte senza sosta, si infilava persino in lavatrice, sembrava fuori controllo. Questo era il quotidiano di Tarik, un meticcio adottato in Sardegna tramite un’associazione tedesca. Fin dai primi mesi nella nuova casa, il cane iniziò a manifestare episodi i - facebook.com Vai su Facebook
“Era come in una lavatrice, veniva sbattuta continuamente”: nonna travolta delle onde e trascinata in mare mentre camminava su una spiaggia in Messico - Travolta da onde anomale durante una passeggiata in spiaggia in Messico, una nonna americana sopravvive nonostante gravi lesioni ... Come scrive ilfattoquotidiano.it