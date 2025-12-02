Era col padrone che chiedeva l' elemosina | nuova vita per il cane Max

Trentotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle parole, o meglio dalla legge, ai fatti: prima azione della polizia locale di Trento dopo il nuovo articolo sul divieto di accattonaggio con gli animali. Nei giorni scorsi gli agenti, su segnalazione di Zampa Trentina, hanno individuato una persona che chiedeva l’elemosina fuori dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

