Entra due volte in pronto soccorso 39enne muore nella notte ad Arezzo | lascia 3 figli
Una donna di 39 anni, mamma di 3 figli, è morta dopo due accessi in pronto soccorso ad Arezzo. La 39enne era stata dimessa una prima volta il 22 novembre e dopo il secondo ingresso, avvenuto il 25 novembre, è deceduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Entra due volte in pronto soccorso, 39enne muore nella notte ad Arezzo: lascia 3 figli - La 39enne era stata dimessa una prima volta il 22 novembre e dopo il secondo ingresso, avvenuto il 25 ... Secondo fanpage.it