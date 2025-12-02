Entra due volte in pronto soccorso 39enne muore nella notte ad Arezzo | lascia 3 figli

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 39 anni, mamma di 3 figli, è morta dopo due accessi in pronto soccorso ad Arezzo. La 39enne era stata dimessa una prima volta il 22 novembre e dopo il secondo ingresso, avvenuto il 25 novembre, è deceduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

entra due volte prontoEntra due volte in pronto soccorso, 39enne muore nella notte ad Arezzo: lascia 3 figli - La 39enne era stata dimessa una prima volta il 22 novembre e dopo il secondo ingresso, avvenuto il 25 ...

