Ennesimo incidente causato da un cinghiale allarme sicurezza sulle strade della Ciociaria

Intorno alle ore 23:30 di ieri sera, sulla Strada Provinciale Leuciana nel territorio di Pontecorvo (Frosinone), si è verificato l'ennesimo incidente stradale causato dalla fauna selvatica. I Carabinieri della locale Compagnia sono dovuti intervenire d’urgenza a seguito della segnalazione di una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

