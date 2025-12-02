Enav ha annunciato un’importante commessa per il rafforzamento della difesa aerea e della sorveglianza del traffico aereo in Italia. Con un accordo siglato con ministero della Difesa, tramite Teledife, Enav guiderà un raggruppamento con Techno Sky (sua controllata al 100%) e Leonardo per l’ammodernamento dei radar in sei basi operative dell’Aeronautica militare. L’iniziativa aggiornerà i sistemi di sorveglianza entro il 2032, rafforzando la copertura radar su scala nazionale e contribuendo a una gestione dello spazio aereo più integrata tra componente civile e militare, in linea con le esigenze di sicurezza che stanno ridefinendo il ruolo dei nodi strategici italiani. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Enav al centro del rinnovo radar. Siglata l’intesa con la Difesa