Empoli Storie di Natale in musica per i piccoli pazienti del San Giuseppe

Empoli, 1 dicembre 2025 – Una storia di Natale raccontata con la musica. È quello che avverrà ogni settimana di dicembre nella pediatria dell’ospedale San Giuseppe, grazie a “ Storie di Natale in musica”, appuntamento realizzato per dare ai bambini ricoverati al secondo piano del nosocomio di via Boccaccio e alle loro famiglie un momento più tranquillo, un piccolo respiro nei giorni delle feste. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì, dal 2 al 30 dicembre, dalle 16 alle 17.30, negli spazi della ludoteca della Pediatria diretta dal professor Roberto Bernardini. Ogni giornata ha il suo racconto: il 2 dicembre sarà dedicato a “Il piccolo Babbo Natale ”, il 9 dicembre “ Bastoncino ”, il 16 dicembre “ La piccola renna”, il 23 dicembre “ Christmas Carol” e il 30 dicembre “ Lo Schiaccianoci”, che chiuderà gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, Storie di Natale in musica per i piccoli pazienti del San Giuseppe

