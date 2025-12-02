Emergenza bombe a Latina il modello Caivano | arrivano le zone rosse

L'ultima bomba è esplosa in viale Kennedy nella tarda serata del 22 novembre. L'ultima appunto, di una serie iniziata nei primi giorni del mese di settembre e su cui procura e forze dell'ordine stanno ancora indagando. Il quadro è ora quello di un'emergenza da affrontare tempestivamente sotto il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Vi spiego l'emergenza bombe di Latina e perché la soluzione del governo Meloni non risolve il vero problema ift.tt/KZXgbMh Vai su X

#Salerno, bomba davanti le case: giallo e terrore «C’è una bomba nel vialetto davanti casa». È la segnalazione giunta nella mattinata di ieri al numero d’emergenza 112 che ha fatto scattare l’allarme e piombare nel terrore i rioni collinari di Salerno. LEGGI QU - facebook.com Vai su Facebook

Vi spiego l'emergenza bombe di Latina e perché la soluzione del governo Meloni non risolve il vero problema - Una guerra tra bande per il controllo dello spaccio che Meloni, che qui ha il suo collegio elettorale, e il suo ... Lo riporta romatoday.it

Latina, bombe carta alle Case Arlecchino: mezzo milione per la messa in sicurezza degli edifici - 500 mila euro: è la somma stanziata dalla Regione Lazio per il ripristino degli immobili danneggiati a Latina, in particolare le cosiddette case Arlecchino del capoluogo pontino. Scrive rainews.it

Latina, elicottero urta cavo elettrico durante il volo notturno: atterraggio di emergenza. Illesi i militari dell'equipaggio - Protagonista un elicottero proveniente dalla base campana di Grazzanise che ha urtato un cavo elettrico. Scrive roma.corriere.it