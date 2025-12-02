Emergenza alimentare e proposte per garantire il diritto al cibo Messina tra le città italiane con una food policy

Negli ultimi anni, l’insicurezza alimentare in Italia ha registrato un aumento preoccupante. Nel 2024 quasi 3 milioni di famiglie – l’11% del totale, pari a circa 6 milioni di persone – non sono riuscite a garantire a se stesse un’alimentazione sana e bilanciata, in crescita rispetto all’8,4% del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it