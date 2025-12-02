Elisa Maria Di Lazzaro | Nel 2026 voglio il salto di qualità | Sprint Zone

Sprint Zone – Ospite Elisa Maria Di Lazzaro Intervista esclusiva In questo nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospitiamo Elisa Maria Di Lazzaro, una delle migliori ostacoliste italiane. La 27enne triestina sta vivendo una stagione importante, la prima dopo il suo trasferimento a Roma per allenarsi con il gruppo di Giorgio Frinolli. Nel 2024 Di Lazzaro ha collezionato tantissime gare, partecipando sia agli Europei sia ai Mondiali indoor di marzo, sfiorando poi di un soffio la qualificazione ai Mondiali di Tokyo all’aperto. Un anno intenso, segnato da grande crescita ma anche da inevitabile stanchezza fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Maria Di Lazzaro: “Nel 2026 voglio il salto di qualità” | Sprint Zone

