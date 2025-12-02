Elia Viviani dirigente | Salviamo le società che stanno morendo e aiutiamo i giovani a non smettere Pogacar un fenomeno ma non è l’esempio

Elia Viviani è stato uno dei più grandi ciclisti italiani della sua epoca, capace di trionfi sia in strada sia in pista. Una chiusura della carriera perfetta con l’oro ai Mondiali di Santiago del Cile nell’Eliminazione, sua ultima gara da professionista e culminata con l’ennesimo capolavoro. Il veronese è stato ospite di OA Focus, il programma presente sul canale YouTube di OA Sport, dove ha ripercorso tutte le fasi della sua carriera, partendo proprio dalla sua ultima gara, ma dove ha anche cominciato a mostrare le sue idee per la nuova carriera da dirigente. Sul suo ritiro e sull’ultima indimenticabile gara: “ Sicuramente è stata una gran chiusura. 🔗 Leggi su Oasport.it

