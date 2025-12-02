Elezioni provinciali a Salerno | spunta la data dell' 11 gennaio 2026

E' probabile che si terranno domenica 11 gennaio 2026 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. E’ la notizia che filtra da Palazzo Sant’Agostino, dove la convocazione delle elezioni provinciali è stata, momentaneamente, congelata per le trattative in corso sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni Provinciali. Si terranno l'11 Gennaio le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. #elezioniprovinciali #ProvinciadiSalerno #ConsiglioProvinciale #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/provincia-di-salerno-e-domenica-11-gen - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni provinciali a Salerno: spunta la data dell'11 gennaio 2026 - E' probabile che si terranno domenica 11 gennaio 2026 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Secondo salernotoday.it

Regionali in Campania, ecco gli eletti della provincia di Salerno: il centrosinistra ne conquista cinque, quattro al centrodestra - Le elezioni regionali in Campania consegnano una nuova geografia politica al Consiglio regionale e ridisegnano gli equilibri anche nella provincia di Salerno, che porta a Palazzo Santa Lucia nove rapp ... Lo riporta gazzettadisalerno.it

Elezioni regionali: ecco i 9 consiglieri eletti in provincia di Salerno, tra conferme e sorprese - Record di preferenze per Matera (Pd) e Cascone (A Testa Alta) nel centrosinistra, dove tiene Picarone e fa un'ottima performance Volpe. Si legge su salernotoday.it

Regionali, Andrea Volpe tra i più votati in provincia di Salerno - 305 voti, affermandosi come uno dei candidati più votati della provincia di Salerno e raggiungendo il terzo posto dopo Corrado Mate ... Come scrive ansa.it